Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gewerkschaft dagegen:

Streit um Öffnung des Arbeitsmarktes für Ausländer

Wirtschaft
25.02.2026 10:00
Die Pläne der Regierung für die „Fachkräftestrategie“ stoßen auf Widerstand der Gewerkschaft.
Die Pläne der Regierung für die „Fachkräftestrategie“ stoßen auf Widerstand der Gewerkschaft.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Vergil Siegl
Von Vergil Siegl

Die Bundesregierung will ab März 2026 eine umfassende Fachkräftestrategie erarbeiten. Grund sind die Alterung der Gesellschaft und der zunehmende Arbeitskräftemangel. Geplant ist unter anderem, die sogenannte Rot-Weiß-Rot-Karte für Arbeitskräfte aus Drittstaaten (also Staaten außerhalb der EU) zu erweitern. Doch genau hier schlägt die Gewerkschaft vida jetzt Alarm.

0 Kommentare

Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch übten vida-Chef Roman Hebenstreit, seine Stellvertreterin Olivia Janisch und die Migrationsforscherin Judith Kohlenberger von der WU Wien deutliche Kritik an den Regierungsplänen. Ihre Botschaft: mehr Zuwanderung für den Arbeitsmarkt ja – aber nicht um jeden Preis.

Warum die Kritik an der Rot-Weiß-Rot-Karte?
Die Idee klingt erst einmal einfach: Firmen, die keine Fachkräfte finden, sollen leichter Personal aus Nicht-EU-Staaten holen können. Die Gewerkschaft sieht darin jedoch mehrere Probleme.

Besonders kritisch sehen die Experten zwei konkrete Pläne. Erstens: Die Öffnung der Rot-Weiß-Rot-Karte für Lehrlinge ab 18 Jahren aus Drittstaaten. Zweitens: Die Ausweitung auf Arbeitskräfteüberlasser (also Firmen, die Personal verleihen).

Das Kernproblem: Abhängigkeit
Migrationsforscherin Judith Kohlenberger erklärt, worin die eigentliche Gefahr besteht: Wenn der Aufenthaltsstatus eines Menschen direkt an einen bestimmten Job und einen bestimmten Arbeitgeber gekoppelt ist, entsteht ein starkes Machtgefälle. Wer seinen Job verliert, verliert auch sein Aufenthaltsrecht.

Migrationsforscherin Judith Kohlenberger von der WU Wien fordert, den Aufenthaltsstatus von ...
Migrationsforscherin Judith Kohlenberger von der WU Wien fordert, den Aufenthaltsstatus von Arbeitnehmern aus Drittstaaten nicht mehr nur an einen Arbeitgeber zu koppeln.(Bild: Christian Lendl (www.dchr.is))

„Das führt dazu, dass sich Betroffene oft nicht trauen, Missstände zu melden“, so Kohlenberger. „Wer weiß, dass er bei einer Beschwerde nicht nur den Job, sondern auch seine Existenz in Österreich verlieren kann, der schweigt lieber – selbst wenn der Lohn zu niedrig ist oder die Arbeitsbedingungen schlecht.“ Sprachliche Barrieren und Unkenntnis der eigenen Rechte kommen erschwerend hinzu.

Lehrlinge aus dem Ausland – trotz hoher Jugendarbeitslosigkeit?
Besonders unverständlich ist für die Gewerkschaft der Plan, Lehrlinge aus Drittstaaten anzuwerben. Olivia Janisch, stellvertretende vida-Vorsitzende, nennt aktuelle Zahlen: Über 13.500 Jugendliche suchen in Österreich derzeit eine Lehrstelle. Die Jugendarbeitslosigkeit (unter 25 Jahren) liegt bei 10,5 Prozent, insgesamt sind mehr als 70.000 junge Menschen arbeitslos oder in Schulung.

Roman Hebenstreit, Vorsitzender der Gewerkschaft vida, sieht eine mögliche Öffnung der ...
Roman Hebenstreit, Vorsitzender der Gewerkschaft vida, sieht eine mögliche Öffnung der Rot-Weiß-Rot-Karte für Lehrlinge aus Drittstaaten kritisch.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)

„Bevor wir junge Menschen aus fernen Ländern holen, müssen wir denen eine Perspektive geben, die schon da sind“, fordert Janisch. Es könne nicht sein, dass Betriebe nicht ausbilden, aber dann Personal aus dem Ausland holen wollen. Wer junge Menschen in Österreich hängen lasse, betreibe „Verrat an der eigenen Jugend“.

Lesen Sie auch:
Als Mangelberuf gelten 2025 zum Beispiel diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen ...
Rot-Weiß-Rot-Karte
Diese Jobs setzt Regierung auf Mangelberufsliste
11.12.2025
„Richtige“ Migration
Aus diesen Ländern will Minister mehr Fachkräfte
15.12.2025
Noch vor Bosniern
Rot-Weiß-Rot-Karte wird von Chinesen dominiert
26.12.2025

Der Blick nach Deutschland: Warnung vor Fehlentwicklungen
Die Gewerkschaft verweist auf Erfahrungen aus Deutschland. Dort wurden die Regeln für ausländische Lehrlinge bereits gelockert – mit teils dramatischen Folgen. Laut vida-Berichten zahlen Familien in Herkunftsländern oft hohe Summen (bis zu 20.000 Euro) an Vermittlungsagenturen, manchmal für gefälschte Sprachzertifikate. Die Jugendlichen kommen dann verschuldet in Deutschland an, landen in prekären Wohnverhältnissen und brechen die Ausbildung aufgrund von Überforderung oder finanziellen Nöten häufig ab. Die Abbruchquote liegt demnach im ersten Jahr bei über 50 Prozent.

Was fordert die Gewerkschaft?
Die vida sieht durchaus, dass der österreichische Arbeitsmarkt Zuwanderung braucht. Sie fordert aber klare Regeln, um Ausbeutung zu verhindern und bestehende Potenziale zu nutzen:

  • Bestehende Arbeitslose qualifizieren: Rund 463.000 Menschen sind beim AMS gemeldet. Sie brauchen bessere Qualifizierungsangebote, bevor neue Kräfte angeworben werden.
  • Löhne als Maßstab: Berufe sollten nur dann als Mangelberufe gelten, wenn sie auch überdurchschnittlich bezahlt werden. Hebenstreit: „Wenn ein Betrieb händeringend Personal sucht, aber die Löhne nicht steigen, dann ist das kein echter Mangel.“
  • Arbeitgeberbindung abschaffen: Die Rot-Weiß-Rot-Karte sollte aus Sicht des Arbeitnehmers für jeden Arbeitgeber in Österreich gelten, nicht nur für einen. Das würde die Abhängigkeit verringern.
  • Mehr Kontrollen: Betriebe, die Personal aus Drittstaaten beschäftigen, müssen strenger kontrolliert werden. Bei Missbrauch soll die Erlaubnis entzogen werden.
  • Kosten fair verteilen: Unternehmen, die Arbeitskräfte holen, sollen sich auch an den Kosten für Infrastruktur beteiligen, etwa für Wohnraum, Schulen etc.

Experten für Weichenstellung
Migrationsforscherin Kohlenberger fasst zusammen: „Österreich braucht Arbeitsmigration – aber unter fairen Bedingungen. Es braucht rasche Sprachförderung, leistbaren Wohnraum und gleichen Zugang zu Bildung. Nur wenn wir Migration als umfassendes Integrationsprojekt verstehen, profitieren beide Seiten: die Neuankommenden und die Gesellschaft.“ Die Politik müsse jetzt die Weichen richtig stellen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
25.02.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

US-Präsident Donald Trump stellte während seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord ...
USA „größer, besser“
Trumps Lobeshyme auf sich, Kritik am Supreme Court
In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
191.379 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
185.583 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
132.873 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1229 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
1093 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1077 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Mehr Wirtschaft
Gewerkschaft dagegen:
Streit um Öffnung des Arbeitsmarktes für Ausländer
Spürbare Abschwächung
Prognose bestätigt: 2 Prozent Inflation im Jänner
Innviertler FACC
Trotz Krise: Luftfahrtzulieferer mit Umsatzrekord
Krone Plus Logo
Förderung in Hallein
100 Millionen Euro für Schnapsbrenner-Methode
Signal für Winzer
EU gibt grünes Licht für Weinpaket: „Zum Wohl!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf