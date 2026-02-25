Streit um Öffnung des Arbeitsmarktes für Ausländer

Der Blick nach Deutschland: Warnung vor Fehlentwicklungen

Die Gewerkschaft verweist auf Erfahrungen aus Deutschland. Dort wurden die Regeln für ausländische Lehrlinge bereits gelockert – mit teils dramatischen Folgen. Laut vida-Berichten zahlen Familien in Herkunftsländern oft hohe Summen (bis zu 20.000 Euro) an Vermittlungsagenturen, manchmal für gefälschte Sprachzertifikate. Die Jugendlichen kommen dann verschuldet in Deutschland an, landen in prekären Wohnverhältnissen und brechen die Ausbildung aufgrund von Überforderung oder finanziellen Nöten häufig ab. Die Abbruchquote liegt demnach im ersten Jahr bei über 50 Prozent.