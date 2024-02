Schlange lag wochenlang vor verwaister Wohnung

Die Anklagebank am Innsbrucker Landesgericht blieb freilich leer. Trotz seines Anrufes, dass er sich etwas verspäte, blieb der Tiroler der Verhandlung fern. Der Richter entschied sich deshalb schließlich, in seiner Abwesenheit zu verhandeln und die Amtstierärztin als maßgebliche Zeugin einzuvernehmen. Diese wurde am 18. Dezember 2023 von der Polizei verständigt, mit der Schlange „betraut“ und hatte diese Wochen später auf ihren Gesundheitszustand hin untersucht.