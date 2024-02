Justizkrimi um Goldring von Kärntner TV-Promi

Als die 47-jährige Hauptangeklagte im April 2023 einen Klagenfurter Goldhändler aufsuchte, konnte sie nicht ahnen, dass sie nicht einmal ein Jahr später deswegen auf der Anklagebank am Landesgericht in Klagenfurt sitzen würde. Denn die rumänische Pflegerin, die seit rund acht Jahren in Kärnten arbeitet, hatte damals einen Ring von ihrem Sohn bekommen - mit dem Auftrag, ihn zu verkaufen. „Er sagte mir, dass er den Ring gefunden hätte“, erklärt sich die Angeklagte gegenüber Richter Gernot Kugi.