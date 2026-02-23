Ehemaliges Lavanttaler Gasthaus steht zum Verkauf

Das Gasthaus wurde in den 50er Jahren in Massivbauweise errichtet und 1988 durch einen Um- und Ausbau der Obergeschosse erweitert. Mit einer Gesamtnutzfläche von 601m², verteilt auf Erd-, Ober- und Dachgeschoss sowie im Eventstadl von ca. 199 m² kann das Objekt gekauft werden. Im Keller sind mehrere Lagerräume sowie ein Heizraum mit Fernwärmeanschluss (ca. 195 m²).