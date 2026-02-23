Vorteilswelt
245.000 Euro

Ehemaliges Lavanttaler Gasthaus steht zum Verkauf

Kärnten
23.02.2026 07:00
Das Gasthaus im Ortszentrum von St. Michael bei Wolfsberg kann nun gekauft werden.
Das Gasthaus im Ortszentrum von St. Michael bei Wolfsberg kann nun gekauft werden.(Bild: Elena Überbacher)
Porträt von Elena Überbacher
Von Elena Überbacher

Das Traditionshaus „HalbEdel“ in St. Michael hat turbulente Jahre hinter sich. Mehrere Pächter wechselten in kurzer Zeit. Mit Ende 2022 sperrte die letzte Pächterin zu. Seither gibt es keine Bewirtung mehr.

Der heutige Eigentümer hatte die Liegenschaft 2017 gekauft. Kurz danach investierte er rund 30.000 Euro. Im Obergeschoss entstanden Apartments. Zusätzlich wurde ein Stadl für Veranstaltungen ausgebaut. Die Zimmer seien gut gebucht. „Montagearbeiter und Feriengäste bewohnen sie“, heißt es seitens der Eigentümer. Trotzdem soll das Objekt nun verkauft werden. „Ich fände es schön, wenn im ,HalbEdel’ wieder Gäste verköstigt werden.“

Kaufpreis: 245.000 Euro
Der Makler spricht von einer „kleinen Goldgrube“. Die Kombination aus Apartments, Gastbetrieb und Eventstadl biete Potenzial. Besonders Aussteiger, die einen Neuanfang suchen, würden sich für solche Objekte interessieren.

Das Gasthaus wurde in den 50er Jahren in Massivbauweise errichtet und 1988 durch einen Um- und Ausbau der Obergeschosse erweitert. Mit einer Gesamtnutzfläche von 601m², verteilt auf Erd-, Ober- und Dachgeschoss sowie im Eventstadl von ca. 199 m² kann das Objekt gekauft werden. Im Keller sind mehrere Lagerräume sowie ein Heizraum mit Fernwärmeanschluss (ca. 195 m²).

Auch einen netten Innenhof und Parkmöglichkeiten bietet das Gasthaus.
Auch einen netten Innenhof und Parkmöglichkeiten bietet das Gasthaus.(Bild: Elena Überbacher)
Der Eventstadl steht für verschiedene Feierlichkeiten offen und kann gemietet werden.
Der Eventstadl steht für verschiedene Feierlichkeiten offen und kann gemietet werden.(Bild: Elena Überbacher)
Das Untergeschoss der Liegenschaft lädt mit gemütlichen Gastzimmern, einem großen Speisesaal zum ...
Das Untergeschoss der Liegenschaft lädt mit gemütlichen Gastzimmern, einem großen Speisesaal zum Verweilen ein.(Bild: Elena Überbacher)

Der Verkauf ist jedoch kein Einzelfall. In Kärnten kämpfen viele Wirte ums Überleben. Steigende Energiepreise, hohe Personalkosten und fehlende Nachfolger setzen den Betrieben zu. Früher war das Gasthaus Treffpunkt im Ort. Stammtische, Taufen oder Vereinsabende fanden hier statt. Heute bleiben viele Stuben leer.

  

Kärnten

