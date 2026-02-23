„Wenige Worte, viel Liebe!“ Freude bei Ex-Ski-Ass

„Das sind wehleidige und unsportliche Vorwürfe“
Kärntner sahen Rot
Süße Neuigkeiten rund um den ehemaligen Ski-Olympiasieger Giuliano Razzoli. Wie der Italiener auf Instagram verraten hat, ist er zum zweiten Mal Vater geworden.
„Wenige Worte, aber viel Liebe“, schreibt der ehemalige Slalom-Spezialist auf Instagram zu einem Foto, auf dem seine Hände, jene seiner Frau Elisa und auch Babyhände zu sehen sind. Es ist das neueste Mitglied der Familie, das auf diese Art zelebriert wird.
Riccardo hat am 20. Februar das Licht der Welt erblickt, lässt Razzoli wissen. Es ist das zweite Kind des Paars. Der Slalom-Olympiasieger von 2010 erhielt darauf auch gleich viele Reaktionen ehemaliger und aktiver Ski-Ass – darunter auch sein einst großer Konkurrent Ivica Kostelic.
