Hier im Video

Highlights: WSG Tirol erkämpft Punkt gegen SV Ried

Fußball
23.02.2026 12:00
0 Kommentare

In einer umkämpften Partie gelingt der WSG Tirol in der Schlussphase noch der 1:1-Ausgleichstreffer gegen Ried. Hier gibt es die Highlights der Partie im Video – in Kooperation mit Sky Sport Austria.

Weitere Videos
Hartbergs Fabian Wilfinger
Dreier gegen GAK
Im Video: Kurioses Tor beschert Hartberg den Sieg
Fußball
Für die Wiener Austria hat es beim SCR Altach nichts zu holen gegeben ...
Jubel beim SCR Altach
Im Video: Austria-Frust durch irre drei Minuten!
Fußball
Sie haben das Siegen und das Jubeln nicht verlernt – die Spieler des SK Rapid!
Bann gebrochen?
Im Video: Rapid beendet die lange Sieglos-Serie
Fußball
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf