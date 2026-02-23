Die „Watschn“ für den LASK gegen Red Bull Salzburg

Red Bull Salzburg hat in der 20. Runde der Fußball-Bundesliga ein klares Statement gesetzt. Der Auftritt beim 5:1 im Schlager beim LASK erinnerte an beste Zeiten. „Hoffentlich war es eine Watschn zur richtigen Zeit“, hört man hingegen aus dem LASK-Lager. Hier die Highlights der Partie – in Kooperation mit Sky Sport Austria.