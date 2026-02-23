Pfarre Maria Rain: Gold für die Gastfreundschaft

81 Qualitätskriterien wurden für die österreichweite Zertifizierung zur „Gastfreundlichen Pfarre“ geprüft. Die Kärntner Pfarre Maria Rain erhielt Gütesiegel in Gold!
„Seid untereinander gastfreundlich, ohne zu murren!“ Dieses Bibelzitat aus dem ersten Brief des Petrus wurde in einer österreichweit erstmaligen Zertifizierung genauestens geprüft. Der Kriterienkatalog ist umfassend – wie die Aufgaben einer Pfarrgemeinde: Abgefragt wurden Erreichbarkeit, Kommunikation, Liturgie, Pfarrgemeinderat, Öffentlichkeitsarbeit, soziales Engagement, pastorale Begleitung von Kindern, Jugendlichen, Familien und Senioren, der Zustand und die Zugänglichkeit der kirchlichen Räume, Barrierefreiheit...
Besonders stark punkten konnte die Pfarre Maria Rain bei der Ehrenamtskultur: Viele Menschen bringen sich ein, Entscheidungsprozesse werden transparent gestaltet, vom Pfarrcafé über Feste bis zu musikalischen Angeboten wird das Pfarrleben dynamisch gestaltet. Die Kommission hat Maria Rain schließlich mit Gold als „Gastfreundliche Pfarre“ zertifiziert – für fünf Jahre. „Die Pfarre erfüllt nicht nur die Kriterien – sie setzt Maßstäbe für eine Kirche, die Menschen ernst nimmt und willkommen heißt“, so Michael Hallegger, der Ehrenamtsmanager der Diözese und Zuständige der Zertifizierungsstelle.
Maria Rain zeigt, wie Kirche gastfreundlich, offen und authentisch gelebt werden kann; wie man Menschen willkommen heißt.
Michael Hallegger, Diözese Gurk
Groß ist die Freude bei Pfarrer Ulrich Kogler: „Schön, dass das große Engagement unserer Pfarrgemeinderätinnen und Pfarrgemeinderäte unter Obmann Stefan Sablatnig sowie aller ehrenamtlich Engagierten auf diese Weise wertgeschätzt wird! Ich bin dankbar, so viele Menschen begleiten zu dürfen, die mit Freude und Herz unsere Gemeinschaft mitgestalten.“
