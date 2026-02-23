Pfarre Maria Rain: Gold für die Gastfreundschaft

Besonders stark punkten konnte die Pfarre Maria Rain bei der Ehrenamtskultur: Viele Menschen bringen sich ein, Entscheidungsprozesse werden transparent gestaltet, vom Pfarrcafé über Feste bis zu musikalischen Angeboten wird das Pfarrleben dynamisch gestaltet. Die Kommission hat Maria Rain schließlich mit Gold als „Gastfreundliche Pfarre“ zertifiziert – für fünf Jahre. „Die Pfarre erfüllt nicht nur die Kriterien – sie setzt Maßstäbe für eine Kirche, die Menschen ernst nimmt und willkommen heißt“, so Michael Hallegger, der Ehrenamtsmanager der Diözese und Zuständige der Zertifizierungsstelle.