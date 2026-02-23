„Tiger in Thailand lebten in Elend und Angst“

Fachleute wiesen darauf hin, dass sich solche Erreger in Einrichtungen mit hoher Tierdichte rasant ausbreiten könnten. Auch Inzucht könnte das Immunsystem der Raubtiere geschwächt haben. „Tiger Kingdom ist ein gewinnorientierter Betrieb, der Tiger ausbeutet“, hieß es seitens Peta. Die Tiere verbrächten ihr Leben eingesperrt und angekettet, nur um für Fotos posieren zu müssen. „Viele wirken dabei so unnatürlich zahm, dass ernsthafte Fragen aufkommen, ob sie unter Drogen gesetzt wurden“, sagte Jason Baker, Präsident von Peta Asien.