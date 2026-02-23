Lawinengefahr: Sollen Betroffene Einsatz bezahlen?

Trotz hoher Lawinenwarnstufe wagen es immer wieder motivierte Alpinisten auf die Berge. Endet das Abenteuer mit einem Rettungseinsatz, entstehen hohe Kosten. Unsere Frage vom 23. Februar lautet: „Bei hoher Lawinenwarnstufe: Sollen Betroffene Rettungseinsätze selbst bezahlen?“
Was halten Sie von diesem Vorschlag? Unter welchen Bedingungen sollten die Betoffenen bei alpinen Rettungseinsätzen zur Kasse gebeten werden? Welche weiteren Maßnahmen könnten helfen, um Lawinenunglücke zu reduzieren?
Teilen Sie Ihre Meinungen dazu mit uns und der Community in den Kommentaren!
