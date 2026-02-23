Vorteilswelt
Lawinengefahr: Sollen Betroffene Einsatz bezahlen?

23.02.2026 11:37
Bei Lawinenunglücken kommen auch die Helfer auf vier Pfoten zum Einsatz.
Bei Lawinenunglücken kommen auch die Helfer auf vier Pfoten zum Einsatz.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Trotz hoher Lawinenwarnstufe wagen es immer wieder motivierte Alpinisten auf die Berge. Endet das Abenteuer mit einem Rettungseinsatz, entstehen hohe Kosten. Unsere Frage vom 23. Februar lautet: „Bei hoher Lawinenwarnstufe: Sollen Betroffene Rettungseinsätze selbst bezahlen?“

Was halten Sie von diesem Vorschlag? Unter welchen Bedingungen sollten die Betoffenen bei alpinen Rettungseinsätzen zur Kasse gebeten werden? Welche weiteren Maßnahmen könnten helfen, um Lawinenunglücke zu reduzieren?

Teilen Sie Ihre Meinungen dazu mit uns und der Community in den Kommentaren!

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

