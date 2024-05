Kann Musik unpolitisch sein?

Morgen ist es wieder soweit! Der 68. Eurovision Songcontest findet statt. Ein Event, das die Grenzen zwischen Musik und Politik schwer erkannbar macht. Es ist nicht selten, dass die Message eines Songs oder die aktuelle Situation eines Landes dem Künstler zum Sieg verhelfen. Auch in der Vergangenheit hatten musikalische Bewegungen fast ausnahmslos einen politischen Hintergrund. Doch ist es überhaupt möglich unpolitsche Musik zu schreiben? Kennen Sie Beispiele? Welche Rolle spielt Musik in unserer Gesellschaft? Identifizieren Sie sich mit einer Bewegung? Schreiben Sie es uns in die Kommentare!