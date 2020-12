Experte erklärt: So funktioniert der RNA-Impfstoff

„Erbgut wird bei RNA-Impfung nicht angegriffen“

Auf das Erbgut wird aber nicht eingegriffen wie Pickl weiter erläutert: „RNA-Wirkstoffe zählen, so wie die DNA-Wirkstoffe, zu den genetischen Impfstoffen, das stimmt. Aber der wichtige Punkt ist, dass die RNA immer im Zellkörper verbleibt, niemals in den Kern eindringt und dadurch sehr sicher ist.“ Zu einem Einbau in das Genom komme es durch RNA sicherlich nicht, so der Immunologe. „Unser Erbgut ist nur im Kern.“ Auch der AstraZeneca-Impfstoff sei ein sehr neuer Impfstoff. Dieser habe eine andere Wirkungsweise: „Weil es hier tatsächlich zu einer Coronavirus-Infektion, durch ein harmloses Virus, kommen muss und es dadurch dann zur Genexpression kommt.“