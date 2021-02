Darum erteilt EU keine Notzulassungen für Vakzine

Notfallzulassung zulässig, wenn sonst kein Mittel vorhanden ist

Sogenannte „Notfallzulassungen“ sind etwas ganz anderes. Sie sind zunächst strikt nationale Angelegenheit, zum Beispiel in Großbritannien oder den USA verwendet oder geplant.„Es ist die Erlaubnis oder die Genehmigung, eine bestimmte Charge befristet zu verwenden. Es ist die befristete Anwendung in Notfallzeiten eines nicht zugelassenen Arzneimittels“, so Tucek. Es handelt sich dabei um Ausnahmegenehmigungen, welche die nationalen Behörden - in Österreich das Gesundheitsministerium per Verordnung des Arzneimittelgesetzes - erteilen können. Im österreichischen Gesetz sind da Krieg, terroristische Anschläge oder eine Pandemie als mögliche Gründe angeführt, wenn sonst kein Mittel mehr vorhanden ist.