„Philipp bewegt“-Premiere: Das sagt die Community!

Noch kein krone.tv am Fernseher?

Einigen geht es zur Zeit wohl noch wie unserem User nicelife, sie haben krone.tv noch nicht in ihrer Senderliste. Dabei ist es überhaupt keine Raketenwissenschaft, unseren TV-Sender zu installieren. Wir haben hier zu diesem Thema kleines „How-to“ vorbereitet. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, unser Programm im Livestream auf krone.tv und JOYN zu sehen – sowie on demand auf krone.tv/philipp-bewegt.