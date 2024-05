„Für 7000 Euro lass’ ich dich wegräumen!“

„Ein typisches steirisches Scheidungsverfahren“, versucht der Verteidiger am Dienstag vor Gericht in Graz zu scherzen. Doch der Ex-Frau des angeklagten Steirers ist nicht nach Scherzen zumute. Sie hat große Angst, Angst vor ihrem ehemaligen Gatten, der mit der Trennung offenbar so seine Probleme hatte. Sachbeschädigungen und gefährliche Drohungen gegen sie und ihren „Neuen“ stehen im Raum. Doch was fehlt, sind Beweise.