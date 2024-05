COFAG: „Viele Betriebe sind durch Rost gefallen“

„Viel zu komplex“

Doch wurde die Unterstützung gerecht verteilt? Da sind sich die Mitdiskutanten einig: Nein! Kleine Unternehmen hatten oft keine Chance. „Es müsste mehr Anlaufstellen geben und nicht so kompliziert sein“, meint Samy El Makarem, der mittlerweile als „Förderminister“ bekannt wurde. „Günstlinge der Regierungsparteien, vor allem der ÖVP, wurden üppig bedient“, so FPÖ-Politiker Christian Hafenecker. Konkret wolle man, so Hafenecker, aufklären, warum es die Regierung nicht geschafft habe, von Anfang an EU-konforme Richtlinien bei der COFAG zu schaffen.