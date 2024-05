Lkw mit Elektroautos geriet in NÖ in Brand

Großalarm am späten Dienstagnachmittag auf der B3 in der Gemeinde Hofamt Priel in NÖ, nachdem die Meldung eines Lkw-Brandes eingegangen ist. Der Schwertransporter hatte nämlich Elektroautos geladen. Die Feuerwehr war schnell am Einsatzort und bekämpfte die rauchenden Fahrzeuge mit speziellen Löschmitteln.