Da sie nicht gilt: Impfpflicht verfassungskonform

Angesichts der „derzeit geltenden COVID-19-Nichtanwendungsverordnung (...) bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die zulässigerweise angefochtenen Bestimmungen“, schreiben die Höchstrichter in ihrem Erkenntnis, das am Mittwoch veröffentlicht worden ist. Zur Anwendung kam die Impfpflicht nie: Unmittelbar vor dem mit Strafen verbundenen „Scharfstellen“ am 16. März wurde sie ausgesetzt, sie sei angesichts der epidemiologischen Lage nicht verhältnismäßig. In der Vorwoche gab die Regierung schließlich bekannt, dass die Impfpflicht gegen das Coronavirus endgültig abgeschafft wird.