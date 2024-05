„Philipp bewegt“: HIER die neue Folge ansehen!

Was war das für ein gelungener Auftakt von „Philipp bewegt“ am Montag auf krone.tv! Mit voller Motivation geht Philipp Jelinek am Dienstag in die zweite Sendung. Mit der täglichen Trainingseinheit für alle will er Schwung in die heimischen Haushalte bringen. Sein Ziel: „Ich will ganz Österreich bewegen!“ Wer die Sendung um 09:05 Uhr live auf krone.tv versäumt hat, kann jetzt gleich loslegen und die zweite Trainingseinheit nachholen (siehe dazu Video oben).