WHO-Notfallzulassung für Corona-Vakzin aus China

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Genehmigung für die Notfallverwendung des COVID-19-Impfstoffs der chinesischen Firma Sinopharm erteilt. Das teilte WHO-Chef Tedros Adhamon Ghebreyesus am Freitag in Genf mit. Damit kann das Vakzin im Rahmen des UNO-Impfprogramms Covax gekauft und an bedürftige Länder verteilt werden. China hat der Initiative bereits im Februar zehn Millionen Dosen versprochen.