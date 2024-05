Titelverteidiger Medwedew in Rom ausgeschieden!

Der als Nummer 2 gesetzte Russe unterlag dem Amerikaner Tommy Paul (ATP-16.) am Dienstag im Achtelfinale sang- und klanglos mit 1:6, 4:6. Medwedew, der im Jänner bei den Australian Open und im März in Indian Wells jeweils im Finale stand, ist auf Sandplätzen in diesem Jahr nicht wiederzuerkennen. In Monte Carlo bedeutete das Achtelfinale Endstation, in Madrid musste er im Viertelfinale mit Hüftschmerzen aufgeben.