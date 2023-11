„Steuern auf eine der höchsten Corona-Wellen zu“

Mit Beginn der Kälte sei das lange erwartet worden, wundern brauche man sich nicht. Der Trend zeige sich derzeit in „mehreren europäischen Ländern, soweit Daten vorhanden“, so Elling auf X (früher Twitter) weiter. Als Erklärung gab er etwa an, dass Corona-Wellen antizyklisch mit Schnupfen kämen. „Und die Schulanfangs-Rotznasen sind durch.“