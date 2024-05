Pflegeberufe: Wie sehen Sie die Situation?

Wie sehen Sie das? Was sind Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen in der Pflege? Welche Ideen haben Sie, um Pflegeberufe attraktiver zu gestalten und ihnen die entsprechende Wertschätzung entgegenzubringen? Haben Sie vielleicht selbst pflegebedürftige Verwandte, Bekannte oder Freunde und wie sind Ihre persönlichen Erfahrungen? Teilen Sie Ihre Gedanken und Meinungen mit uns in den Kommentaren!