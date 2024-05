Angst geht um: „Habe zur Sicherheit Kopftuch mit“

Herausforderungen des Zusammenlebens

Dabei war das TV-Team nicht nur am Tag unterwegs, auch in der Nacht hat es beide Augen und Ohren offen gehalten. Herausgekommen ist nicht nur eine Reportage über die Probleme auf dem Reumannplatz selbst, sondern eine Sozialstudie über Herausforderungen des Zusammenlebens in Österreich.