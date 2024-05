Die zweiten ATP-Punkte kosteten fast das Auto

Während der Wernberger Tobi Smoliner beim ITF-15-Event auf der Anlage von Villach Warmbad sein Erstrunden-Match austrug, wurde es am Gelände hektisch. Die Polizei war da, wollte einige Falschparker abschleppen, weil ein Bus auf der Straße nicht vorbeikam. Darunter war auch das Gefährt von Smoliner. Aber der 21-Jährige ließ sich nicht beirren, warf seiner Schwester den Schlüssel zu. Und blieb dann so cool, dass er überraschend Jan Hrazdil (Tsch) mit 7:6, 7:5 biegen konnte. „Hier in meiner Heimat ATP-Punkte zu holen, ist ein richtiger Traum“, strahlte der Lokalmatador.