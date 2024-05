Erste Geburt in Gaza-Feldspital vom Roten Kreuz

Es gab nicht viele gute Nachrichten aus dem Gazastreifen seit dem Terrormassaker der Hamas an Tausenden Israelis und dem daraus folgenden Krieg in dem Küstengebiet. Umso erfreulicher, dass das soeben neu eröffnete Feldspital des Roten Kreuzes an der Mittelmeerküste bei der Stadt Rafah gleich mit einer solchen aufwarten konnte: Am vergangenen Wochenende wurde dort per Kaiserschnitt das erste Baby zur Welt gebracht – möge das ein gutes Omen sein für die kommenden Monate.