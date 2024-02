Polizei schnappte die Zillertaler Auto-Vandalen

Am 3. Februar kurz vor Mitternacht war der Vandalenakt auf dem Mitarbeiterparkplatz des Lokals „Inselbar“ passiert. Die beiden Burschen beschädigten dort einen abgestellten Pkw, in dem sie die rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten und mit voller Wucht gegen das Beifahrerfenster schlugen. Durch die Tat entstand am betreffenden Auto ein erheblicher Sachschaden, wie es zunächst hieß.