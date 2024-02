„Ich habe die Kennzeichen geschenkt bekommen“

Die vier flüchtigen Burschen waren in der Dunkelheit rasch gefunden. Ein 19-Jähriger aus Andrichsfurt gab an, dass er gefahren sei - der Alkomat ergab 0,54 Promille. Führerschein hatte er ohnehin nicht und die Kennzeichen am Wagen waren gestohlen: „Die hat mir vor Monaten wer geschenkt“, meinte der verdächtige Fahrerflüchtige.