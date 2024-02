Gemeinde kauft um 1,5 Millionen Euro eine Kirche

Wohnung und Schwimmbad verfügbar

„In der Kirche finden nicht mehr regelmäßig Messen statt. Es gibt aber viele Taufen und Hochzeiten“, will die Ortschefin den heiligen Ort beibehalten. Der teilweise sehr verwachsene Garten im Pfarrhof wurde bereits auf Vordermann gebracht. Was mit den Räumlichkeiten passieren soll, ist noch völlig offen. Einige Räume – darunter eine 130m² große Wohnung im Dachgeschoß – sollen vermietet werden. Es soll aber auch Platz für Büro-, Praxis- oder Therapieräume entstehen. Auch der Garten und das Schwimmbad (75m³) sollen in Zukunft genutzt werden.