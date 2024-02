Geldstrafe gegen Tiroler Schichtleiter bestätigt

Der Fall war damals an Tragik nicht zu überbieten: Der 51-Jährige hatte einen Arbeiter angewiesen, einen gebrochenen Gitterrost eines Hochofens zu schweißen. Diese Anweisung endete fatal! Der Mann wurde von herabfallender Schlacke begraben und starb schließlich an schweren Kopfverletzungen. Der Vorwurf wog schwer: Der Schichtleiter hatte - statt Industriekletterer zuvor den Ofen von der Schlacke befreien zu lassen - lediglich Schalbretter in den Ofen gestellt. Diese improvisierte Sicherheitsvorkehrung hielt der Schlacke schließlich nicht stand.