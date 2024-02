Hightech aus Taiwan trotz Sanktionen in Russland

Nach Berichten über Lieferungen taiwanesischer Spitzentechnologie an Russland trotz bestehender Sanktionen wegen des Ukraine-Krieges hat die Regierung in Taipeh weitere Produkte auf eine Verbotsliste gesetzt. 77 weitere Güter seien dem Katalog der für Russland und Belarus verbotenen Werkzeugmaschinen beigefügt worden, teilte das Außenministerium am Donnerstag mit.