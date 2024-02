Erfolg für Amazon im Kampf gegen Markenpiraterie

Amazon und die BWW haben gemeinsam erfolgreich vor dem Europäischen Unionsmarkengericht im spanischen Alicante gegen den Handel mit gefälschten BMW-Produkten geklagt. Das Gericht habe vier in Spanien ansässige Personen wegen des versuchten Verkaufs gefälschter Teile und Zubehörs des Autoherstellers auf Amazon in ganz Europa verurteilt, teilten die Unternehmen in einer gemeinsamen Erklärung am Donnerstag mit.