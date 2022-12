Zoll warnt vor gefährlichen Billig-Waren

Gerade in der Adventzeit mehren sich jetzt beim Zoll in Sachen Verbraucherschutz die Beschlagnahmungen bei der Produktpiraterie. Ein besonderes Problem sind billige Spielzeug-Kopien. So kam die EU bei einer Auswertung von Warnmeldungen zu dem Ergebnis, dass 80 Prozent der in der Union als gefährlich oder gefälscht gemeldeten Waren für Kinder bestimmt waren. Neben Spielzeug auch Pflegeprodukte bzw. Bekleidung.