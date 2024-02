Bürokratie: „Europa muss sich neu ausrichten“

Mit dem sinngemäßen Bekenntnis „Weniger EU, mehr Oberösterreich“, gingen ÖVP und FPÖ am aus ihrer Koalitionsklausur in Sierning heraus: Wie berichtet, trafen sich die Spitzen der Parteien, um den Fahrplan für die politische Arbeit in diesem Jahr festzulegen. So soll es künftig etwa bei öffentlichen Ausschreibungen einen Vorrang für heimische Unternehmen geben. Diese sollen auch durch eine Verlängerung der Strompreis-Kompensation mehr Unterstützung erhalten. Und: ÖVP und FPÖ fordern den Bund auf, sich in der EU für die Überarbeitung des Lieferkettengesetzes starkzumachen. „Der bürokratische Aufwand dahinter widerspricht ganz klar dem Hausverstand, sagten Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) und sein Vize Manfred Haimbuchner (FPÖ) nach der Klausur in Sierning.