„Wenn wir das vergeigen, gibt’s 40 Jahre lang nix“

Eine Chance für die Politik

Das Vertrauen in das segensreiche Wirken von Politikern ist in Österreich nicht überbordend ausgeprägt. Man hat das Gefühl, dass brennende Themen gern links liegen gelassen oder Zukunftsprojekte erst gar nicht angegangen werden.

Die Regional-Stadtbahn vereint gleich mehrere wichtige Faktoren: Verkehrsberuhigung, Klimaschutz, Pendler-Entlastung. Das wäre ein Projekt, bei dem es in der Theorie auf allen Ebenen nur Gewinner gibt und bei dem die Politiker die Chance hätten, das Vertrauen in sie zu stärken. In der Praxis? Da vergeigen sie’s. Wieder einmal.