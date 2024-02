Die Familie Lussnig wird zum ÖSV-Podestgaranten

Blitzschnelle Geschwister

Für den einzigen rot-weiß-roten Top-3-Platz bei den Damen hatte übrigens seine Schwester Leonie gesorgt, die im Jänner auf der Reiteralm Dritte geworden war. Die schaffte es gestern auf Platz sechs, der Klostertaler Claudio Andreatta wurde Siebter und der Montafoner Simon Fleisch kam auf Rang 18. In der Gesamtwertung ist Lussnig nun Sechster. Am Donnerstag wartet in Les Contamines (Fra) bereits das nächste Rennen.