Papa machte Ski von ÖSV-Aufsteigerin blitzschnell

Herren brennen auf Revanche

Beim zweiten Rennen am Samstag will Leonie nachlegen, im Idealfall das nächste Podium einfahren, bevor es weiter in die Schweiz geht, wo am Donnerstag und Freitag bereits die nächsten beiden Europacupentscheidungen auf dem Programm stehen. Auf Revanche hoffen heute Vorarlbergs Herren: Am Freitag lief es für Nicolas Lussnig (13.), Claudio Andreatta (17.) und Simon Fleisch (29.) nämlich alles andere als nach Wunsch.