1600 demonstrierten gegen rechten Burschenbundball

Eine beeindruckende Zahl an Antifaschisten marschierte am späten Samstagnachmittag vom AEC Linz über die Nibelungenbrücke in Richtung des Kaufmännischen Vereinshauses. 1600 Demonstranten protestierten lautstark und mit Transparenten gegen den dort stattfindenden Burschenbundball, für den LH Thomas Stelzer (ÖVP) den Ehrenschutz übernommen hatte.