Tiroler versetzen Schüler in „Blockchain-Fieber“

„Mittlerweile sind mit uns schon mehr als 250 Kinder in die Welt der Blockchain eingetaucht – online oder etwa beim Wifi in Innsbruck“, freut sich Riedl auf das große Interesse. Unlängst durften die Blockchain-Profis ihr Wissen sogar in einer Elite-Schule in Bangkok weitergeben. „Was die kleinen Genies in kürzester Zeit imstande sind zu programmieren, ist beeindruckend“, schwärmt Riedl.