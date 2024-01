Richter lehnt Löschung der Schmid-Chats ab

„Enormer Druck“ auf Schmid?

Am frühen Nachmittag werden die beiden Geschäftsleute aus der österreichischen Botschaft in Moskau per Video zugeschaltet. Geplant ist das ab 12:45 Uhr, sofern die Verbindung problemlos klappt. Schmid soll den Russen gegenüber über „enormen Druck“ der WKStA auf ihn geklagt haben. Kurz‘ Verteidigung erhofft sich durch die Befragung, Schmids mögliche künftige Rolle als Kronzeuge in der ÖVP-Umfragecausa infrage stellen zu können.