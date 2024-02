Wo die Semesterferien gewiss nicht fad werden

Programm in royalem Ambiente

Auch auf Schloss Hof wird in den Semesterferien einiges geboten. Das Kreativatelier hat täglich geöffnet. Außerdem verzaubert Magier Flo Mayer am Samstag, 3. Februar die kleinen Gäste, Kasperl & Co. sorgen am darauffolgenden Sonntag sowie am Mittwoch, 7. Februar für Gekicher und das Theater „Der Grüffelo“ lädt am Dienstag, 6. Februar zum Mitmachen ein. Weitere spannende Programmpunkte finden Sie online.