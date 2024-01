Diese 50-Jährige mischt noch immer den Weltcup auf

Beim Heim-Weltcup in Zell am See 1994 schlug Claudia Riegler erstmals ihre Zelte im Snowboard-Weltcup auf. Und bis heute, 30 Jahre später, hat sie diese noch nicht abgebrochen. 20 Mal schaffte die Salzburgerin den Sprung aufs Podium, einen kompletten Medaillensatz ergatterte sie bei Weltmeisterschaften (Gold 2015, Silber und Bronze 2011). Die 50-Jährige mischt immer noch im Weltcup mit, fährt immer noch Spitzenplätze ein.