Pierer Mobility verspricht Jobabbau „mit Bedacht“

Mehr Kapazitäten für Offroad-Motorräder

Die preisumkämpften Mittelklasse-Modelle werden in Zukunft ausschließlich in Asien gebaut. „Dafür haben wir in Österreich wieder Kapazitäten für Offroad-Motorräder frei, wo wir derzeit bereits am Limit sind“, erklärt Sigl, der von einer „bedachten Vorgehensweise“ beim Abbau der rund 300 Mitarbeiter in Mattighofen und Munderfing bis Sommer 2024 spricht.