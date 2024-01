Trotz Verkaufsplänen: Hoffnung für „Millionengrab“

100 Millionen Euro wollte Heizungshersteller Windhager in die Errichtung eines Wärmepumpenwerks in Pinsdorf (Oberösterreich) investieren. Nach der Insolvenz der Salzburger stehen die Arbeiten dort still. Nun soll die Liegenschaft verkauft werden. Interessant: Trotzdem könnte am Ende sogar Windhager einziehen.