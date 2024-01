Feuer in Grazer Arztpraxis: Patienten gerettet

Gegen 17.20 Uhr gab es am Donnerstag in der Arztpraxis in Graz-Ries einen lauten Knall. In einem Nebenraum war Feuer ausgebrochen, Löschversuche des Mediziners schlugen fehl. Der Mann hat daraufhin drei Patienten ins Freie gebracht, sie blieben unverletzt. Die Berufsfeuerwehr Graz konnte den Brand rasch löschen. Brandursache war eine defekte Mikrowelle. Die Schadenshöhe ist laut Polizei derzeit noch unbekannt.