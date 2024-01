Kickls „Fahndungsliste“: „Am Weg in die Diktatur“

Die Kritik an FPÖ-Chef Herbert Kickl und seiner deftigen Rede (siehe Video oben) beim FPÖ-Neujahrstreffen am Samstag in Premstätten bei Graz reißt nicht ab. Vor allem seine „Fahndungsliste“ mit Ministernamen der türkis-grünen Bundesregierung stößt den Parteien sauer auf. „Wenn politisch Andersdenkende auf ,Fahndungslisten' gesetzt werden sollen, sind wir am Weg in die Diktatur. Kickl entlarvt sich nicht nur als Sicherheitsrisiko für unser Land, sondern auch als Antidemokrat“, betonte ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker am Montag.