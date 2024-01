Drei alkoholisierte Männer attackierten Polizisten

Wie am Montag bekannt wurde, klopften Polizisten am frühen Samstagmorgen an eine Braunauer Wohnungstür, weil sich die Nachbarn über Lärm beklagt hatten. Doch statt Verständnis und Einsicht flogen den Beamten Fäuste entgegen. Schließlich musste die Schnelle Interventionsgruppe anrücken: Zwei Festnahmen, eine Anzeige.