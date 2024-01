Stürmer-Rochade: Zatl soll Schibany folgen

Ich kann ehrlich gesagt keine seriöse Beurteilung zu seinem Einsatz abgeben. Der Kunstrasen ähnelte ja fast einem Eislaufplatz“, lacht Krems-Coach Tommy Flögel, der mit seinem Ostligisten einen echten Kaltstart hinlegte, beim 1:2 im Test bei LAC Wien Nils Zatl (zuletzt Vienna) ins Rennen schickte. „Egal, wo er war, Nils hat überall abgeliefert, ist ein guter Stürmer“, weiß der Ex-Austrianer, „wenn du so einen verpflichtest, weißt du, was du bekommst.“ Wenn man ihn bekommt.

Zumal vieles von der Personalie Jannick Schibany abhängt. Der 30-jährige Knipser will kürzer, beziehungsweise zwei Schritte retour treten, liebäugelte zuletzt mit einem Wechsel in die 2. Landesliga West zu Rohrendorf. „Ich möchte ihn ungern verlieren, er ist unglaublich wichtig fürs Team, hofft Flögel auf eine Kehrtwende, „vorbeibringen werde ich ihn ihnen nicht. Was letztlich passiert, entscheiden aber andere.“

Besser gesagt Manager Georg Stierschneider: „Im Laufe der nächsten Woche gehen wir in die Gespräche, dann wird sich alles klären.“ Währenddessen schuftet der KSC (Pemmer ist nach Verletzung wieder im Training) akribisch an der Vorbereitung fürs Frühjahr. Ob der Herbstmeister an die Hinrunde anschließen kann? „Werden wir sehen“, meint Flögel, „wir sind einer von vielen Kandidaten, die die Gunst der Stunde ergreifen wollen“, sieht er im Aufstiegsrennen Winterkönig Rapid II ganz vorne. „Die wollen es wissen. Auch andere Teams werden noch am Transfermarkt nachlegen, uns das Leben schwer machen."