ÖSV-Chefin Stadlober warnt: „Es sind Defizite da!“

ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober versucht in der gegenwärtigen Misere im Männer-Abfahrtsteam zu beruhigen. „Das ist eine Momentaufnahme. Natürlich sind vielleicht gewisse Defizite da, aber man kann nicht alles abschreiben“, sagte Stadlober am Freitag am Rande des Heimsieges von Cornelia Hütter in Zauchensee.