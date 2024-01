Knauß geht live im TV auf Abfahrer und ÖSV los

Knauß dazu: „Es dreht sich immer wieder im Kreis! Es trainieren immer die gleichen miteinander, von außen kommt wenig. Man versucht in der Trainingsgruppe, das Niveau hochzuhalten mit guten Pisten und guten Ski-Tests, das passt alles, aber man arbeitet zu wenig an den eigenen Schwächen. So weiß man, in Gröden gleiten, können wir nicht. Aber das können wir schon länger nicht. Ich glaube, seit Walchhofer ist da wenig daran gearbeitet worden. Man sollte vielleicht auch einmal an seinen Schwächen arbeiten, nicht immer nur das, was man ohnehin kann.“